جدول المهرجان الدولي للطبول 2022.. ينطلق الليلة بمشاركة 43 فرقة

في إطار الاستعدادات لإطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يجرى المخرج انتصار عبدالفتاح مؤسس المهرجان، في غضون ساعات البروفة المجمعة والنهائية لكل الدول والفرق المشاركة بالمهرجان بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، قبيل إطلاق المهرجان رسميا في الثامنة مساء الليلة ببئر يوسف بالقلعة، تستمر حتى 28 مايو الجاري، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وينطلق الليلة حفل الافتتاح تحت رعاية وزارة الثقافة وورش فنية دولية بالقلعة، وفي بعض أماكن العروض المتنوعة للفرق المشاركة في هذا العام، وتشارك جميع الفرق للاحتفال بحوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب، بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام.

جدول مهرجان الطبول 2022

ويشارك في الدورة التاسعة، 43 فرقة وتم مساء أمس عمل البروفة الثالثة والمكثفة مع بعض الفرق المشاركة بالمهرجان من المكسيك وبنجلاديش، وإندونيسيا سوريا و فرق الفنون الشعبية المصرية من خلال وزارة الشباب والرياضة المشاركة بالمهرجان وفرق ذو القدرات الخاصة.

وتشهد الدورة التاسعة مفاجأة سارة، تتمثل في عودة عروض مهرجان الطبول إلى شارع المعز، الذى ستشارك فيه كل الفرق غدا من المهرجان، بأزيائهم الرسمية، لتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع من القاهرة، في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، بقيادة انتصار عبدالفتاح رئيس المهرجان،ويقدم العرض على مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر.

تقام عروض المهرجان بعدد من الأماكن الأثرية من بينها: شارع المعز ومسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، قبة الغوري، قصر الأمير طاز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، فضلا عن ساحة الهناجر.

وأعلن المهرجان تفاصيل العروض، التي تقدم مجانا طوال أيام المهرجان، كما أعلن جدول العروض، إذ تنطلق ابتداء من الاثنين المقبل عروض فردية للفرق ومن بين الفرق المصرية المشاركة: الطبول النوبية، حسب الله، وفرقة مشوار، وفرقة رضا للفنون الشعبية، فضلًا عن فرق من الجامعات المصرية من بينها جامعة عين شمس وجامعة بورسعيد.