بروفات تحضيرية مكثفة.. مهرجان الطبول يستعد للانطلاق بحوار السلام (صور)

تواصل إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان، لإطلاق فعاليات الدورة التاسعة، في موعدها المقرر يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 8 مساء، لتستمر حتى 28 مايو الجاري، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، إذ ينطلق حفل الافتتاح تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وتحل تونس ضيف شرف المهرجان.

43 فرقة في مهرجان الطبول

يشارك في الدورة التاسعة، 43 فرقة من دول: تونس، إسبانيا، المكسيك، فلسطين، الهند، بنجلاديش، أذربيجان، الفلبين، السودان، جنوب السودان، اليمن، الكونغو برازفيل، إندونسيا، باكستان، الأردن، ومصر، بالإضافة إلى مشاركة شرفية لدولتي الصين وكوريا الجنوبية، بخلاف مشاركة فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

بروفات تحضيرية مكثفة

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، بروفات تحضيرية مكثفة للمهرجان، بحضور مجموعة من الفرق المشاركة من بينها جنوب السودان بفرقها المختلفة، الهند، اليمن وأطفال إفريقيا، الذين جاءوا للمشاركة في المهرجان عبر العلاقات الثقافية الخارجية، وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر، لتقديم فنون تراث بلادهم.

وينظم عبد الفتاح، ورش فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام بالقلعة، وفي بعض أماكن العروض المتنوعة للفرق المشاركة في هذا العام، وتشارك جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة التاسعة من المهرجان، وحوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب، بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام.

عودة شارع المعز

تشهد الدورة مفاجأة سارة، تتمثل في عودة شارع المعز لمهرجان الطبول، الذى ستشارك فيه كل الفرق في اليوم الثاني من المهرجان، بأزيائهم الرسمية، لتقديم رسالة سلام إلى العالم أجمع من القاهرة، في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، بقيادة رئيس المهرجان.

ويقام المهرجان بعدد من الأماكن الأثرية من بينها: بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، شارع المعز، قبة الغوري، قصر الأمير طاز، مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، بالإضافة إلى ساحة الهناجر.