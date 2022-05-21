غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بـ«تجارة عين شمس»

تبدأ كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 202-2021، وفقاً للخريطة الزمنية، حيث أعلنت الكلية مواعيد انطلاق امتحانات التيرم الثاني والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 22 مايو وتنتهي مطلع يوليو، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» والالتزام بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأعلنت الكلية عن عدد من الإجراءات الهامة التي سيتم تطبيقها، تتمثل في منع اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية، والتأكيد أيضا من كتابة رقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وكذلك ورقة الأسئلة هي مسئولية الطالب شخصياً.

امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتأكيد على الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بتطبيق قواعد الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، لافتا إلى أن امتحانات التيرم في موعدها المحدد دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أن الامتحانات ستنطلق خلال شهري يونيو ويوليو.