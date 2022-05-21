اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية إقليمية

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الكائن بجامعة القاهرة، اليوم، في تلقي أوراق التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة لعدد 5 جامعات حكومية إقليمية، وذلك لجامعات «أسيوط - المنصورة - الزقازيق - المنيا - مدينة السادات»، وذلك بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل وفقاً للخريطة الزمنية والجدول الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات وقانون تنظيم الجامعات.

الجدول الزمني للترشح للجامعات الحكومية

وقال المجلس في منشور له، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم 1384 بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعات أسيوط والمنصورة والزقازيق والمنيا ومدينة السادات.

وأوضح الأعلى للجامعات الأوراق المطلوبة للتقدم لشغل منصب رئيس الجامعة والمتمثلة في السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، متضمنة الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الخارجي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم وغيرها، على أن تكون السيرة الذاتية نسخة أصلية و9 نسخ ورقية.

الجامعات الحكومية

وتابع المجلس لأنه يجب أن تشمل السيرة الذاتية، الاعارات والاجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات معتمدة ومختومة من الجامعة، نسخة أصلية و9 نسخ ورقية.

وأكد المجلس أنه يجب أن تحتوي السيرة الذاتية على خطة لتطوير الجامعة، نسخة أصلية و9 ىنسخ ورقية، بجانب صورة بيان الحالة، وصور لبطاقة الرقم القومي وصور شخصية وسيرة ذاتيه، موضحاً أن التقديم للترشح يكون شخصياً أو من ينوب بتوكيل رسمي.