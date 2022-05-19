أسعار تذاكر حفل علي الحجار بمسرح جامعة مصر للعلوم غدا.. تبدأ بـ300 جنيه

في احتفالية فنية ضخمة، يحيي الفنان الكبير على الحجار حفلا غنائيا كبيرا، مساء غد الجمعة، الموافق 20 مايو، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يلتقى المطرب الكبير مع جمهوره فى سهرة طربية خاصة يقدم فيها مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها عبر مشواره الفني الطويل.

ويقدم الفنان علي الحجار في الحفل مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد حتى الآن، ومنها «عارفة، وسمرا وبعيون كحيلة، ولما الشتا يدق البيبان، ومن غير ما تتكلمى، والزين والزينة، وعلى قد ما حبينا، وأنا كنت عيدك، وهنا القاهرة، واللي اشترى منك ماوزنش»، وغيرها من الأغنيات التي يطلبها الجمهور.

أشهر أغنيات علي الحجار

ومن المقرر، أن يغني الفنان الكبير مجموعة من أشهر أغاني تترات مسلسلاته، والتي دائما ما يطلبها منه الجمهور فى كل حفل، ومنها آخر تتر قدمه في شهر رمضان الماضي، وهو تتر مسلسل «جزيرة غمام»، من كلمات الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وألحان شادى مؤنس، وتترات «المال والبنون وذئاب الجبل وغوايش والأيام والرحايا والشهد والدموع».

أسعار تذاكر حفل على الحجار

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل علي الحجار بأربع فئات مختلفة، منها الفئة البرونزية بقيمة 300 جنيه، والفئة الثالثة الفضية بقيمة 450 جنيها، أما الفئة الثانية الذهبية جاءت بسعر 550 جنيها، فيما بلغ سعر الفئة الأولى البلاتينية 700 جنيه. واشترطت الشركة لدخول الحفل ارتداء الملابس الرسمية، وعدم دخول الأطفال الأقل من 6 سنوات.

أحدث أعمال الفنان على الحجار

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان على الحجار لتقديم أغنية جديدة بالتعاون الكاتب أيمن الحكيم، وهي أغنية وطنية جديدة للموسيقار بليغ حمدي ومن كلماته، بعد نحو 29 سنة على رحيل الموسيقار الكبير، وسيغنيها «الحجار» قريبا.