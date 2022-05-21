رئيس التحرير

محمود مسلم

بهاء الغنام: مشروع «مستقبل مصر» يمثل 50% من «الدلتا الجديدة»

كتب:

محمد عزالدين
10:22 ص | السبت 21 مايو 2022
مدير مشروع مستقبل مصر

مدير مشروع مستقبل مصر

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع «مستقبل مصر» إنَّ المشروع أصبح من أكبر المشاريع الزراعية مساهمة في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

«الغنام»: مشروع مستقبل مصر مساحته 1.50 مليون فدان

واستعرض «الغنام»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراحل تطوير نمو المشروع وأهدافه، قائلا إنَّه جرى تخصيص مساحة 200 ألف فدان وفي عام 2021 جرى إضافة مساحة أخرى تصل إلى 150 ألف فدان ثم زيادتها لـ700 ألف فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر نحو مليون و50 ألف فدان وتمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة.

اقرأ المزيد:

الزراعة: «مستقبل مصر» يستصلح 2.2 مليون فدان على جانبي محور الضبعة «فيديو»

عاجل.. السيسي يصل إلى مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

جولة فى مشروع مستقبل مصر بـ«الدلتا الجديدة» تكشف: الصحراء تتحول إلى جنة.. ومليون فرصة عمل منتظرة خلال عامين

 مؤتمر لجامعتي القاهرة والنهضة حول مستقبل مصر والتغيرات المناخية

«الرقابة الصحية» تناقش مستقبل التطبيب عن بعد في مصر
بقلم محمد عزالدين