بهاء الغنام: مشروع «مستقبل مصر» يمثل 50% من «الدلتا الجديدة»

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع «مستقبل مصر» إنَّ المشروع أصبح من أكبر المشاريع الزراعية مساهمة في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

«الغنام»: مشروع مستقبل مصر مساحته 1.50 مليون فدان

واستعرض «الغنام»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراحل تطوير نمو المشروع وأهدافه، قائلا إنَّه جرى تخصيص مساحة 200 ألف فدان وفي عام 2021 جرى إضافة مساحة أخرى تصل إلى 150 ألف فدان ثم زيادتها لـ700 ألف فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر نحو مليون و50 ألف فدان وتمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة.