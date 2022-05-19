 مؤتمر لجامعتي القاهرة والنهضة حول مستقبل مصر والتغيرات المناخية

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة النهضة، مؤتمرًا بعنوان «مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022»، يوم 21 مايو الجاري، ولمدة 3 أيام بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

4 محاور

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويتضمن المؤتمر 4 محاور، هي التغيرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

ويضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالي، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتي القاهرة والنهضة، كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى معالم الصعيد ومديرية أمن بني سويف.

إطلاق مسابقة بحثية

وعلى هامش المؤتمر سيتم إطلاق مسابقة بحثية للطلاب في بعض الموضوعات الخاصة بقضية المناخ، وتشترط المسابقة أن يكون المتسابق مقيدًا بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وألا يزيد عمره عن 27 عاما، وأن يكون البحث المُقدم إبداعًا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من آخر ولم يسبق المشاركة أو الحصول به على أى جائزة من أى جهة من قبل، وألا تقل عدد صفحاته عن 25 صفحة ولا تزيد عن 40 صفحة.

يُذكر أن جامعة القاهرة لها العديد من المساهمات في قضية المناخ، إذ أطلقت عدة مسابقات بحثية كبرى لعلماء الجامعة والطلاب للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي.

كما تجدر الإشارة إلى أن جامعة النهضة ببني سويف هي من أقدم الجامعات الخاصة وأكبرها في صعيد مصر وتضم 8 كليات متخصصة، وتمتلك الجامعة شراكات دولية مع كبرى جامعات العالم، وتلعب دورًا تنمويًا وخدميًا محوريًا في صعيد مصر بشكل عام ومحافظة بني سويف بشكل خاص.