الرئيس لمدير مشروع مستقبل مصر: «منقدرش نستنى لـ 2024.. محتاجين نضغط شوية»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقدم بهاء الغنام مدير مشروع «مستقبل مصر» خلال عرضه لتفاصيل ومراحل المشروع، قائلًا: «يا بهاء، خد وقتك ومتستعجلوش، إحنا عاوزين نطمن إن أمورنا ماشية، فمتستعجلش، إحنا معانا مستثمرين وإعلام وأجهزة الدولة، ومهم أوي نبص على المشروع ونتكلم فيه بشكل مريح».

السيسي لـ«الغنام»: «عاوزين نطمن إن أمورنا ماشية»

وأضاف رئيس الجمهورية خلال حضوره افتتاح مشروع «مستقبل مصر»: «المرحلة الثالثة اللي أنت حاططها 2023-2024، إحنا منقدرش نستنى كل الوقت بتاعها ده، وده هيحتاج نضغط على نفسنا شوية علشان الظروف اللي انتوا شايفنها، ويهمني المصريين يشوفوا ده، ويشوفوا تطوراته وأهدافه إيه».

افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، المقام على جانبي طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة ووزراء الحكومة.

يُشار إلى أنَّه تمّ زراعة 300 ألف فدان بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» حتى الآن، ومعظم المحاصيل الإستراتيجية يجري زراعتها في المشروع مثل بنجر السكر والقمح في الشتاء أو الذرة، الأمر الذي سيعمل على سد الفجوة الغذائية.