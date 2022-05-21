السيسي: كل إجراء الدولة مخدتش بالها منه على مدار 50 سنة «بندفع ثمنه دلوقتي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي المقدم بهاء الغنام إنَّ «تكلفة مشروع مستقبل مصر مش قليلة بل أكبر من تكلفة مشروعات الدلتا، وأكيد وأنتوا جايين شوفتوا إننا دخلنا في عمق الصحراء، رغم إن الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقة تانية خالص، وبيزرع بانحدار طبيعي للمياه».

الرئيس: تكلفة الزراعة في «مستقبل مصر» أعلى بكثير من أي مكان بالدلتا

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر»، «لما نيجي نبص من فوق على الشريط الموازي للنيل هنلاقي إننا بنينا عليه وسيبنا الصحراء، والظهير الصحراوي الممتد على جانبي النيل، وكان ممكن نبني فيه ونسيب الأرض الزراعية الغالية دي اللي تكلفتها مش كتير».

الرئيس: نزرع الشريط الموازي للنيل وفق الانحدار الطبيعي للمياه

وشدد الرئيس السيسي على أنَّ «كل إجراء معملناهوش بندفع تمنه دلوقتي، كل إجراء الدولة مخدتش بالها منه ومعملتهوش ومش بتكلم في سنة و10 و20 بتكلم على 40 و50 سنة، ويجب الإسراع من مشروع مستقبل مصر في أسرع وقت».

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، المُقام على جانبي طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، وذلك بمشاركة وحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة ووزراء الحكومة.

وشهد المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» زراعة 300 ألف فدان حتى الآن، إذ معظم المحاصيل الإستراتيجية يتمّ زراعتها في المشروع مثل بنجر السكر والقمح في الشتاء أو الذرة، ما سيعمل على سد الفجوة الغذائية.