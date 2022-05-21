السيسي: «سعداء بالحراك والنقاش الجاري في البلد.. لكن إجراءات الدولة حاجة تانية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه متابع للنقاش الذي يجري بالبلد، ويوجد حراك كبير جدا، وأضاف: «إحنا سعداء بالنقاش والحراك، وبقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم الدولة حاجة تانية وكلامها حاجة تانية، وإجرائها عاوز كتير من الفهم والدراسات علشان تقول اللي أنت ماشي فيه ده ناجح ولا لأ ويتوافق مع اللي التطور اللي البلد فيه ولا لأ، وهيتحدى خلال الـ50 والـ100 سنة ولا لأ»

الرئيس: المشروع يتكلف 250 مليار جنيه وفق الأسعار منذ 3 سنوات

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر، «ممكن حد يقول إنتوا بتتكلفوا التكاليف دي ليه، المليون فدان دول يدخلوا في 250 مليار جنيه وفق أسعار السنتين أو التلاتة اللي فاتو، والأسعار زادت، لو معملناش كدا.. البدائل هتكون إيه؟ إذا كنا زدنا الـ10 سنين اللي فاتوا زدنا 20 مليون، ودول طلباتهم أد أيه من السلع الأساسية؟.. طيب نمونا كدولة يقدر يكافئ ده».

السيسي: معندناش خيار تاني غير المشروعات القومية

وتابع «السيسي» قائلا: «مش بتكلم في الزيادة السكانية، بتكلم في تخطيط دولة لتحقيق الكفاية لشعبها، وبالتالي معندناش خيار تاني عن المشروعات القومية، ولو حد يقولي نستورد من برة، ولكن الأزمة العالمية دلوقتي كاشفة لقصة الإستيراد».