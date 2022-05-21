السيسي: لجنة من كبار أساتذة الجامعات والمسؤولين تحدد أولويات المشروعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «اللي بنعمله دلوقتي من زراعة واستصلاح الأراضي اتعمل في مصر على مدار 500 سنة؛ علشان نزرع الأراضي دي في الدلتا القديمة، وجاي عاوز تعمله في 4 أو 5 سنين، دي حكاية كبيرة قوي اللي بتتعمل يا مصريين، من فضلك متحطش رجل على رجل وتتكلم في مشروعات مخدتش حقها من الدراسات بشكل مستفيض من متخصصين، واتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي علشان يتم طرحها، يعني متاخدش حتة من ضمن السياق وتسيب الباقي».

الرئيس: هل الناس كان ممكن يتحملوا عدم وجود كهرباء وطرق وترع 14 سنة؟

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر اليوم: «سمعت من ضمن الكلام اللي كان بيتقال: كنتم ركزتم على التعليم.. الأولوية للتعليم، وأنا مش جاي أرد دلوقتي، أنا قلت قبل كده هو أنتو في مصر كان ممكن تأجلوا كل شئ وتخلو الأولوية للتعليم، وهو أمر مهم بس كان هيتحمل الناس في مصر ميكونش في كهرباء وطريق وترعة كويسة وإنتاج غذائي كويس، كنتو هتستحملوا ده؟ علشان تعلموا أولادنا على مدى 14 سنة تعليم كويس ويكون كل موارد الدولة المحدودة تبقى في التعليم».

وأكمل الرئيس: «هل المواطن في الشارع كان هيتحمل تبعات ده؟ ده كلام مهم جدا لابد ناخد بالنا منه قبل ما نطرحه على الناس ونعلم منه سياق لرأي عام، ونقول الرأي العام أنه في أولويات تانية».

السيسي: اللي اتعمل في مصر خلال الـ7 سنوات بتوفيق من ربنا

وتابع الرئيس قائلا إن «اللي اتعمل في مصر خلال الـ7 سنوات اللي فاتت كان فيه توفيق كبير جدا من ربنا، واتبنى مش على هوى شخصي، ولكن اتعملت لجنة من كبار أساتذة الجامعة ورجال الدولة المعنيين بهذا الأمر تحدد الأولويات وتم وضع تصور على بعضه علشان ننفذه وكل الكلام اللي يتعمل يحقق أهدافه لأنه مكانش ممكن نبني على خطوة يكون تحت منها مفيش أساس ليها».