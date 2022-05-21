السيسي يوجه الحكومة بحل مشكلات ملاك الأراضي المحيطة بمشروع مستقبل مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره فعاليات افتتاح مشروع «مستقبل مصر»: «وأنا جاي شوفت أراضي في نطاق الأرض دي مش تبع مشروع مستقبل مصر، ولكن تبع وزارة الزراعة والبحيرة، وأرض مش واضح إنه بيتعمل فيها شغل، لو أنتو خصصتوا الأراضي دي لمطورين أو مستثمرين والأراضي دي متزرعتش طيب ما نراجع مع الناس الموجودة، وتطلع لجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني، ولو في مشكلة عند الناس دي نساعد في حلها، ما هي دي أرض وهما موجودين عليها بقالهم سنوات».

الرئيس: ساعدوا أصحاب الأراضي المحيطة بمشروع مستقبل مصر على زراعتها

وأوضح رئيس الجمهورية: «مادام وفرنالهم الأرض وعندهم مشكلة نشوف المشكلة ونساعد، ما هي دي أرض متاحة وممكن تدخل معانا، شوفت كمية كبيرة من الأراضي ملقتش عليها آثار عمل فلو في مشكلة نساعد معاهم ونشجعهم علشان تتزرع الأراضي دي»، مضيفًا «بتكلموني في حوالي 650 ألف فدان خلال عام 2022 على التخطيط القديم، ومن غير أي تعديلات بنتكلم في قرابة 700 ألف فدان».