عاجل.. القبض على مستريح جديد في البحيرة: بيستثمر في السباكة

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتمكنت من ضبط مستريح بالبحيرة نصب على الأهالي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل في الإسكندرية.

الاستثمار في السباكة

وتبين من التحريات أنّ مقدمي المحضر يتضررون من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار في البحيرة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها في مجال استيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح، والاستيلاء على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

التحريات تؤكد صحة الواقعة

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتبين وجود مستريح جديد في البحيرة كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.