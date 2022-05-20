5 ملايين جنيه حصيلة بيع 447 رأس ماشية من مزرعة مستريح أسوان

كشفت تحقيات النيابة العامة، عن أن إجمالي بيع 447 رأس ماشية جمعها مصطفى البنك الملقب بـ«مستريح أسوان»، في مزرعة، بالمزاد العلني الذي جرى تحت إشراف وزارتي الزوراعة والتموين وإدارة الطب البيطري، 5 ملايين جنيه، وجرى التحفظ على المبلغ وتوريده لخزينة المحكمة على ذمة القضيه المتهم فيها بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم وتخلفه عن السداد وهروبه من محل سكنه.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنها تباشر التحقيق في 28 قضية مماثلة، متهم فيها 38 متهماً بدعوة الجمهور علنا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال.

3922 بلاغا من ضحايا المستريحين

وكانت النيابة العامة، تلقت منذ أوائل الشهر الجاري، وحتى تاريخه، بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، التي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بـ4554 مليونا و931 ألفا و745 جنيها، واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

منع المتهمين من التصرف في أموالهم

وتتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وقالت النيابة العامة، إنه وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى جرى ضبطُها تقدر بمليون و382 ألفا و800 جنيه، فضلًا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.