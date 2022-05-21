السيسي: «بنعمل إنجازات في دولة مستهدفة من الإرهاب وجماعات الكذب»

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من حديث جماعات الشر التي تردد الكذب والبهتان، وقال: «الإنجازات والمشروعات اللي بنعملها بتتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق من الكذب والبهتان والإفك، لكن ربنا موجود ومطلع وشايف ومفيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا وصاحبها هيتحاسب عليها، مش مني لكن من ربنا، اللي بيكذب وبيقول إفك وبهتان على الناس لو مؤمن إنه في ربنا هيتحاسب على كل دا».

الرئيس: قبل ما تقول حاجة ذاكرها

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر «الشخص اللي بيُساء له بياخد صدقة جارية، وكل مسؤول في الدولة يُساء له ويتقال عليه كلام مش مظبوط أو المشروعات اللي بيتم الإساءة لها كذب هيتحاسب سواء يقصد أو ميقصدش».

وتابع الرئيس قائلا: «قبل ما تقول حاجة ذاكرها كويس قبل ما تنشرها على الناس، أعراض الناس لما يساء ليها دي بتكون صدقة جارية، أنتو فاكرين الحكاية دي مع ربنا كدا.. ده مثقال ذرة خيرا يره ومثقال ذرة شرا يره، اللي هيعمل طيب أجره على الله واللي هيعمل سوء حسابه على الله».

السيسي: لو عندنا تقاوي تكفي زراعة القمح كما رزعنا أكتر

وأكمل الرئيس: « الناس ممكن تسأل: لو عندنا مليون فدان ليه كلهم منزرعهومش قمح؟ فالبتنسيق مع وزارة الزراعة يوجد زراعات لإنتاج التقاوي علشان الأراضي الجديدة والبعيدة عن الأمراض وبها بيئة صالحة، وهي أرض بتتزرع على بعضها، وحريصون على إنتاج منتجات أخرى، والمكان قريب من أسواق المحافظات ومكانه إستراتيجي، ومنقدرش نزرع القمح كل سنة لكن محتاجين دورة زراعية، ومهم المزارعين اللي بيسمعونا يعرفو إني لو عندي تقاوي تكفي زراعة القمح كنا هنعمل أكتر».