السيسي: النمو السكاني لا يتناسب مع ما تقدمه الدولة.. والنتيجة «عجز وفجوة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «حريص إني أتكلم في كل التفاصيل في المؤتمرات دي علشان بيكون حجم المتابعة والتغطية كبير وبنحب نبعت من خلالها رسائل للناس، وبنقول للفلاح المصري إحنا هنقدر نوفرلك التقاوي المطلوبة اللي بتحقق إنتاجية كويسة ليك ولينا».

الرئيس: رى أراضي مشروعي المنيا وبني سويف تكلفته كبيرة

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر «في مشروع المنيا وبني سويف، الأرض الطبيعية كانت غرب النيل وكانت أرض مش محتاجة محطات رفع أو ترع، ولكن في المشروع المياه أعلى من منسوب النيل واضطرينا لعمل مأخذ لرفع المياه وندخلها بالترع للوصول للأراضي الصالحة التي هي أقل من أراضي الوادي الصالحة، وهي تكلفة كبيرة ولكن من أجل زراعة الـ60 ألف فدان لم يكن يوجد حل آخر، مع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من الأهالي، كان لابد من إنتاج بديل».

وتابع الرئيس: «لما تيجي تبني بين المنطقة المحيطة بالبيت مبتتزرعش، ولو بنينا 300 بين ولا 400 في 100 فدان هنخلص على الأرض، ولو طلعنا على المليون فدان مش هنلاقي بيت واحد ولو جينا بنبني بيوت مش هنبنيها في الأراضي الصالحة للزراعة على الإطلاق».

الرئيس يحذر من تفاقم أزمة الزيادة السكانية

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من تفاقم أزمة الزيادة السكانية في مصر، قائلا: «محتاجين نعرف إنه نتيجة ممارسات سابقة بنشتغل النهاردة علشان نزود الإنتاج مع النمو الموجود، وقولت قبل كدا لو كان عدد السكان 40 أو 50 مليون كان إنتاجنا من الزراعة يكفي طلبنا ومكناش هنحتاج حاجة من برة ما أمكن ولكن حجم النمو السكاني لا يتناسب مع اللي الدولة بتعمله فحصل عجز وفجوة، في حين إن اللي بنعمله تكاليفه ضخمة جدا».