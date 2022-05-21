تعذر حضور طبيب الكركمين من محبسه للاستئناف على حكم حبسه عامين

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، على حكم حبسه سنتين، إثر قضاء المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح ومحمود يحيى، بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وتعذر حضور المتهم اليوم من محبسه.

تعمد خداع المواطنين

وثبت في حق المتهم الشهير بـ«طبيب الكركمين» ارتكابه الوقائع المسندة إليه، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى كونه طبيبا بشريا، مستغلا انتشاره السريع في وسائل النشر، وأعلن بتلك الطريقة على منتجاته الصحية غير المسجلة بوزارة الصحة، وخدماته الصحية دون الترخيص من الجهات المختصة.

جرائم المصنفات

يذكر أن النيابة العامة، تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، التي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب»، يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.