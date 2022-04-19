تأجيل الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين لجلسة 21 مايو

أجّلت المحكمة الاقتصادية، في جلستها اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، على حكم حبسه سنتين، لجلسة 21 مايو، وذلك بعد ان قضت المحكمة برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح ومحمود يحيى، بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

كما عاقبت المتهم الثاني عبدالونيس حسن محمد، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة ألف جنيه للتهم المسندة إليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمى «كركمين»، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعمد خداع المتعاملين معه من المرضى بأنه طبيب بشري

وثبت في حق المتهم ارتكابه الوقائع المسندة إليه، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى بأنه طبيب بشري، مستغلا انتشاره السريع في وسائل النشر، وأعلن بتلك الطريقة على منتجاته الصحية غير المسجلة بوزارة الصحة، وخدماته الصحية دون الترخيص من الجهات المختصة.

ادعى أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية

يذكر أن النيابة العامة، تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، التي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب»، يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.