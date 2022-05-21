السيسي: اللي بيقول بتصرفوا كل ده على المشروعات.. عندك بديل تاني؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «اللي بيقول بتصرفوا كتير على المشروعات دي ليه؟ هرد أقول: عندك بديل تاني؟ دي فرص عمل في مناطق ومحافظات أكثر احتياجًا بنوفر وظائف علشان الناس تصرف على البيت بدل ما تفضل أكثر احتياجًا، فالهدف ليس تلبية طلب فقط، ولكن أيضًا فرص عمل، وخصوصا لو في إنتاج زراعي».

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر: «المشروعات دي حكايات وبنتكلم علشان اللي ميعرفش يعرف، وعلشان نوصل الحكايات، واللي مش متعلم يتعلم، وبقول كلام صعب علشان تعرفوا البلد دي بتعيش إزاي، الـ100 مليون اللي عايشين على أرض مصر مش عايشين كدا.. كل موضوع وراه حكايات كبيرة أوي».

الرئيس: المشروعات القومية توفر فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا

وأضاف رئيس الجمهورية «بتكلم عن الصوب الزراعية، والصوبة بالنسبالي محطة تحلية، والفدان بتاعها بياخد كمية مية أقل من الفدان اللي بيتروي ري حديث، يعني لو كنت بزرع الفدان بمتوسط 10 أو 15 أو 20 ألف متر مياه في العام الواحد بالصوبة الزراعية هتنخفض الكمية أكثر من 60%، وفي الصوبة الزراعية الفدان يتكلف مليون جنيه وأكثر كصوبة فقط، يعني حديد دون بنية أساسية من كهرباء وطرق وغيرها، وكمية المياه المستخدمة تكون أقل».

مشروع زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية كان صعب تنفيذه لولا الخطة الاقتصادية الموضوعة

واستكمل رئيس الجمهورية: «لما جينا نطرح زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية كانت أرقام الفلوس غير موضوعية خالص، الموضوع صعب حد ينفذه إلا لو كان هيصدّر ده ممن منطق اقتصادي نحترمه، ولكن منطق الدولة لابد يكون له مسار مختلف خاصة لما يكون ليك ظروف مختلفة في بلدك، وإلا هتفضل تقول كلام ميتعملش وحلول متتنفذش وتكون النتيجة صفر، خاصة لما تقول ومتابعش اللي قولته اتنفذ ولا لأ، وبقول الكلام ده لينا كلنا».