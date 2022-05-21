الأوقاف تعلن عن موضوعات خطبة الجمعة لشهر ذي القعدة

أعلنت وزارة الأوقاف عن خطب شهر ذي القعدة 1443هـ، وشملت 4 موضوعات موزعة على أيام الجمعة الأربعة خلال الشهر المقبل، والذي يتزامن أيضا مع شهر يونيو 2022، وكانت الوزارة قد أعلنت عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان: «المستثمر الوطني».

خطبة الجمعة المقبلة في ذي القعدة

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: يسرنا أن ننشر موضوعات خطب شهر ذي القعدة 1443هـ وجائت كالتالي :

- موضوع خطبة الجمعة الأولى بتاريخ : 3-6-2022، يحمل عنوان «سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية».

موضوع خطبة الجمعة الجمعة الثانية بتاريخ: 10-6-2022 تحت عنوان «حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية».

موضوع خطبة الجمعة الثالثة بتاريخ: 17-6-2022 يحمل عنوان «الكلمة الخبيثة».

موضوع خطبة الجمعة الرابعة بتاريخ : 24-6-2022 يحمل عنوان «الحفاظ على الوطن».

المستثمر الوطني

كما نشرت الوزارة نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «المستثمر الوطني»، وأوضحت فيه أن الشرع الحنيف حث على استثمار المال وتنميته، باعتباره المال عصب الحياة وقوامها، ولفتت الوزارة إلى أن استثمار المال يأتي بهدف تحقيق تقدم الأوطان ورقيها، من خلال الاكتفاء الذاتي، والاستقلال الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزارة الأوقاف عن عرض نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «المستثمر الوطني»: «المتأمل في سيرة نبينا يجد أنه عندما قدم المدينة المنورة أنشأ سوق (المناخة)، ليكون سوقًا جديدًا قائمًا على مبادئ الصدق، والأمانة؛ والسماحة بيعًا وشراءً، ومجالًا حيويًا لتسويق ما ينتجه أهل المدينة؛ مما كان له أثرًا عظيمًا في استقرار (المدينة المنورة) اقتصاديًا، وتقدمها حضاريًا».