السيسي: أتابع تناول الإعلاميين وضيوفهم للقضايا «علشان أعرف هنوصل فهمنا للناس إزاي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «بقول لنا كلنا الكلام، وبشرح دايما علشان القصة قصة المعرفة، وكتير منا بيقول أحيانا ليه بيدخل في البرامج التلفزيونية وهي بتتعمل؟.. هو عنده وقت يتفرج؟.. آه طبعا، لأني عاوز أعرف هنوصل فهمنا ووعينا للناس إزاي.. بشوف الإعلاميين وضيوفهم لما بيتناولوا القضايا بشكل عميق وشامل بحيث اللي بيسمع هيستفيد من ده ولا محتاجين نعزز الكلام أكتر ونلقي الضوء عليه أكتر، والكلام اللي بيقولو المسؤولين النهاردة أنا حافظه ولكن لما بنقوله قدام الناس بيختلف علشان الناس تعرف إن فيه تحدي من أجل تلبية مطالبها، وعرفنا بفضل الله إزاي نعمل كدا»

الرئيس: القطاع الخاص قادر يدير عمله بكفاءة

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع «مستقبل مصر»: «محدش سأل الناس دي هتعيش إزاي؟.. قبل كدا الحكومة كانت بتشغل بس القدرات بتاعة الدولة فهل حققت أهداف وكانت في صالح الاقتصاد والتشغيل ولا كانت عبء على الدولة وتقدمها، ثبت من سنوات طويلة إن القطاع الخاص قادر يدير عمله بكفاءة عالية، والشغل اللي بيتعمل دلوقتي أغلبه مستثمرين، لكن منقدرش نخليهم يعملو البنية الأساسية أنا بعملها وبيدهم يزرعوا المناسب للدولة والمستثمر».

السيسي: وجهت بالبحث عن الشركات المستعدة لانتاج الصوب

وتابع الرئيس «وجهت نشوف مين الشركات اللي مستعدة تنتج الصوب الزراعية، وعاوز أوفر فرص عمل عندنا حوالي أكتر من 900 ألف بسوق العمل سنويا»