نقابة المهندسين تفتح باب التقدم للحصول على تأشيرات الحج.. اعرف الشروط

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن إجراء قرعة علنية علی 5 تاشيرات حج 2022 / 1443، وأوضحت النقابة أنه تقدم الطلبات بمقر النقابة العامة للمهندسين « 30 ش رمسيس - القاهرة - إدارة الرحلات والمصايف - الدور الخامس» خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 2022/05/21 حتى يوم الاثنين الموافق 2022/05/23 على أن تجرى القرعة العلنية بمقر النقابة العامة (مسرح النهاية) يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/24.

شروط تأشيرات الحج بنقابة المهندسين

وأعلنت نقابة المهندسين عن شروط التقديم للحصول على تأشيرات حج هذا العام والتي شملت البنود الآتية:

1- التقديم مسموح للمهندس فقط وغير مسموح بالتقديم لأفراد أسرته.

2- أن ينطبق على المهندس المتقدم للقرعة الشروط الآتية:

- السن من 60 سنة حتى أصل من 6 سنة في يوم 2022/6/30 ويراعى تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة كارنيه النقابة 2022.

ـ لم يسبق له التقديم في أي جهة منظمة للحج هذا العام.

ـ لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

ـ أن يكون بصحة جيدة ومعافي من الأمراض التي تعوقه عن السفر الأداء فريضة الحج المعلنة من وزارة الصحة ومنها «الأورام للمراحل المتقدمة - الفشل الكلوي - تليف الرئة - الحالات المتقدمة لامراض القلب والأوعية الدموية - حالات التليف الكبدى المتقدم الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة - امراض السمنة المفرطة».

3- استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في السعودية ضد فيروس كورونا بجرعتين من أي من «فايزر- مودرنا - استرازنکا - ساینوفارم- ساینوفاك-سبوتنيك - كوفاسین- کوفوفاکس - نوفاکسوفيد) أو جرعة واحدة من «جونسون».

4- تطبيق أي شروط مقررة من الدولة تستجد بعد الإعلان.

برنامج واسعار الحج

وبخصوص برنامج وأسعار الحج قالت نقابة المهندسين إنه سيتم الإعلان عن البرنامج والاسعار بعد اجراء القرعة، كما يلتزم الفائز بالقرعة بسداد كامل مبلغ اشتراك الحج دفعة واحدة في اليوم التالي لإعلان الأسعار، ومن لم يقم بسداد كامل الإشتراك وتسليم جميع المستندات المطلوبة في التوقيتات المحددة يتم الغاء فرصته، وفي حالة طلب الإلغاء أو وجود ما يمنع من السفر بعد بدء الإجراءات لا يرد مبلغ الإشتراك بالكامل.

المستندات المطلوبة للحصول على تاشيرة حج

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن المستندات المطلوبة بعد الفوز بالقرعة وخلال 48 ساعة ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في 2022/6/30م

2- جواز السفر لا تقل مدة الصلاحية عن عام في تاريخ 2022/6/30م ويتم رفض جواز السفر في الحالات التالية:

- الجواز به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

- اختلاف الرقم القومي أو اختلاف الاسم بالجواز عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.

- عدم وجود صفحات خالية بالجواز.

- جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

3- تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بصحة جيدة وانه معافي من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوق عن السفر للحج مع إجراء التحاليل الطبية (صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد وكلي - اشعة عادية على الصدر).

4- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج)

5- عدد (4) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس 4، 6 مع مراعاة الآتي:

- ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء

- طول الرأس من الدقن حتى الجبهة 70 أو 80 % من الصورة

- مراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض التداخله مع خلفية الصورة

6- شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

7- تقديم إقرار من الحاج يفيد عدم اداء فريضة الحج طوال حياته.

8- تقديم الخصائص الحيوية (البصمة) سيحدد موعد إجرائها لاحقا.

9- شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح من المكاتب المعتمدة من وزارة الصحة.

10- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (الحمى الشوكية شلل الأطفال المعطل- - الأنفلونزا الموسمية) أو ای تطعيمات أخرى تضررها وزارة الصحة.

11- الحصول على شهادة تفيد الفحص لسلبي الفيروس كورونا (PCR) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض تلغى فرصة الحج للمصاب.

12- الإلتزام بتنفيذ ما يستجد من إجراءات وتقديم أي مستندات تطلب بعد ذلك.