نقابة المهندسين تدرس استضافة مؤتمر الهندسة الأفريقي المقبل

استقبل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، المهندسة كارلين بوشديد رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية (FAEO)، لمناقشة سبل التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد، وذلك بحضور المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، والمهندس معتز بركات أمين الصندوق المساعد بالنقابة، والمهندس محمد سامي أمين صندوق اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية بالنقابة.

مؤتمر الهندسة الأفريقي

وعرضت رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية على نقيب المهندسين ما تم إنجازه بالاتحاد منذ توليها رئاسته، إضافة إلى عرضها بأن تستضيف مصر ممثلة في نقابة المهندسين مؤتمر الهندسة الأفريقي المقبل، والذي سيعقد تحت رعاية كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد العالمي للمهندسين وهيئة اليونسكو الدولية، والذي يعد الأول من نوعه وسيتم عقده في شمال أفريقيا، وقد وعد نقيب المهندسين بأن يتم عرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه المقبل.

مؤتمر الطاقة في ألمانيا

كما دعت رئيس الاتحاد نقابة المهندسين المصرية بأن تكون ممثلة من خلال الشركات المصرية المعنية بالطاقة، في مؤتمر الطاقة القادم المنعقد في مدينة شتوتجارت بألمانيا تحت رعاية إحدى المؤسسات الألمانية الكبرى المهتمة بالقارة الأفريقية.

ورد المهندس طارق النبراوي بأنه سوف يتم التواصل مع وزارة الكهرباء المصرية لترشيح شركات مصرية للاشتراك في هذا المؤتمر.

من جانبه أكد المهندس محمد سامي أن التقارب مع منظمة الاتحاد الأفريقي يتماشى جليًا مع توجه الدولة المصرية العام في استعادة الدور المصري في القارة السمراء ومشاركة الأشقاء الأفارقة في تنمية القارة.

في ختام اللقاء أهدى نقيب المهندسين درع النقابة، لرئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية والتقاط الصور التذكارية.