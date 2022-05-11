«المهندسين» تعلن عن 15 خدمة للأعضاء.. شقق وتأشيرات حج وتوظيف «فيديو»

أعلنت نقابة المهندسين عن 15 خدمة مرتقبة تعتزم تنفيذها وتوفيرها للأعضاء خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية اللقاءات التي عقدها المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وهيئة المكتب بعدد من مؤسسي مجموعة «النخبة»، ويستعرضها التقرير التالي.

خدمات جديدة للمهندسين وأسرهم

وشملت الخدمات التي أعلنت عنها نقابة المهندسين ما يلي:

1- السعي للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات سكنية لشباب المهندسين تتناسب وقدراتهم المادية.

2- رفع حد العلاج إلى 40 ألف جنيه بعد أن كان 30 ألف جنيه في مطلع العام الجاري.

3- دراسة اقتراح بتغيير نشاط أرض مستشفى المهندسين ببدر لتكون مشروع إداري تجاري سكني وطبي.

4- تنظيم مؤتمر للتعليم الهندسي يشارك فيه جميع المعنيين لبحث تقنين أعداد الخريجين ودراسة عقد اختبار اختياري مجاني لمن يرغب في ممارسة الهندسة.

5- استخدام فائض إيرادات النقابة في تحسين أوضاع المهندسين.

6- إجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين بشكل يحقق طفرة في إيرادات النقابة وهو ما سينعكس على المعاشات والخدمات النقابية.

تأشيرات الحج

7- تتواصل نقابة المهندسين مع مجلس الوزراء والسفارة السعودية لحجز عدد من تأشيرات الحج ومنحها لعدد من المهندسين كبار السن غير القادرين في جميع النقابات الفرعية.

8- تقديم جوائز لأصحاب المشروعات المتميزة من ذوي الهمم والتي يعدها الطلاب وتخدم أصحاب الهمم، كما ستحتضن النقابة جميع أصحاب القدرات والمواهب الثقافية من المهندسين.

9- تقديم الدعم والمساندة القانونية والمهنية لكل مهندسي مصر من خلال لجنة المساندة القانونية في النقابة.

10- إنشاء مكاتب خدمية مثل مكاتب الشهر العقاري بعدد من نوادي النقابة تيسيرًا على أعضائها.

11- تدرس النقابة إقامة مقر لها في شرق القاهرة لخدمة مناطق بدر والتجمع والعاصمة الإدارية الجديدة.

12- دعم المهندسين العاملين في وزارة الصحة لإدراجهم على كادر الأطباء.

13- تدرس النقابة إقامة معرض هندسي سنوي بمقر النقابة.

14- منح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين والعاملين في النقابة والنقابات الفرعية لزيادة الدمغة الهندسية.

15- تفعيل الرقمنة من خلال تطبيق نقابتي أو السوشيال ميديا وربط النقابات الفرعية ولجانها بنظيراتها بالنقابة العامة