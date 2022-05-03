نقيب المهندسين يعلن تحويل مستشفى النقابة لمشروع استثماري مختلط «فيديو»

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تمديد مهلة أرض مستشفى المهندسين بمدينة بدر وإمكانية تغيير نشاطها إلى مشروع مختلط، موضحا أنه بعد انتهاء مهلة «أرض المستشفى» في أول شهر يونيو، تم التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، حيث تم الاتفاق على تمديد المهلة.

مستشفى المهندسين بمدينة بدر

وبخصوص موضوع مستشفى نقابة المهندسين بمدينة بدر قال النبراوي في كلمة وجهها للجمعية العمومية عبر فيديو بثه على صفحة النقابة: لدينا أيضًا محور مهم من برنامجنا، وهو إمكانية «تغيير النشاط» من مستشفى إلى «مشروع استثماري مختلط» بمعنى أن يكون «إسكاني وإداري وتجاري»، وهي نتيجة جيدة للغاية تمكنا من التوصل إليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتفتح لنا الطريق عقب شهر رمضان لدراسة إمكانية تغيير النشاط، على أن نقدم دراسة وافية في هذا الملف، إضافة إلى الدراسات الموجودة حول المستشفى، وسيُعرض الأمر في «جمعية عمومية» قريبة - بإذن الله - لاتخاذ قرار نهائي لاستثمار هذه الأرض، وبناءً على هذا القرار سنشرع في العمل كلنا «يد واحدة» خلف مشروع يستهدف صالح النقابة والمهندسين.

الضرائب المستحقة على المهندسين

وواصل النبراوي في كلمته: تحدثت أيضًا عن أن هناك رقمًا ضخمًا من الضرائب مستحق على النقابة يتعدى مبلغ 40 مليون جنيه عن فترة 9 أشهر، بجانب فوائد بأرقام كبيرة، فبدأنا التواصل مع مصلحة الضرائب، واستعنا ببعض الخبراء والعلاقات في هذا الشأن، وإن شاء الله نصل إلى نتائج مرضية في هذا الملف.

وأوضح نقيب المهندسين أن القضية الثالثة هي «الغرامة» المفروضة على مشروع أرض 18 فدان، فالمحاولات السابقة خفَّضت المبلغ قليلًا، وسنسعى أيضًا لخفض المزيد من هذا المبلغ، وبالطبع هذه الغرامات نتيجة لرفع قيمة بيع الوحدات السكنية بشكل مُغالى فيه، ما أدى إلى تدخل وزارة الإسكان.

قانون نقابة المهندسين

ولفت النبراوي إلى أن نقابة المهندسين وجهت دعوة للمهندسين النواب في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات الهندسية في القوات المسلحة المصرية، وعلى رأسها الهيئة الهندسية، وواصل: حيث التقينا خلال حفل إفطار بهدف توثيق العلاقة بين النقابة وبين أذرعها، متمثلة في المجالس النيابية والمؤسسات القيادية في القوات المسلحة.

وتابع نقيب المهندسين: ولدينا برنامج طموح خلال الفترة المقبلة في التعامل مع مجلسي النواب والشيوخ لحسم قضايا متعددة، ومنها «قانون نقابة المهندسين» المُعَطَّل منذ 7 سنوات، وإن شاء الله بمعاونة وحماس زملائنا من المهندسين النواب، نحقق أهدافنا وأهداف النقابة والمهندسين في مراجعة القانون الذي نتعامل وفقًا له منذ 50 عامًا، وستكون خطوة جيدة للغاية لصالح الأجيال المقبلة.