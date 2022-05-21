«العليا للفيروسات» عن جدري القرود: ينتقل عبر التنفس

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من التفاصيل المهمة بشأن مرض جدري القرود، المعلن عن اكتشافه بعدد من الدول، وكذلك حقيقة وجوده في مصر، قائلاً: «الحمد لله لم نرصد أي حالات إصابة به في مصر حتى الآن»، لافتا إلى أنه عبارة عن مرض جلدي مثل الجدري، وينتقل عن طريق الجهاز التنفسي بنسبة كبيرة، ونسبة بسيطة عن طريق اللمس: «يشبه كورونا فهو ينتقل عن طريق التنفس».

العليا للفيروسات: جدري القرود ينتقل عبر التنفس

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انتقال العدوى تأتي عن طريق الاختلاط بقرد ولم يثبت علمياً أنه ينتقل من إنسان لآخر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة الأكثر انتشارًا وتواجد هذا المرض في دولة نيجيريا غرب إفريقيا: «المرض موجود في إفريقيا، وأكثر الدول نيجيريا، ولم ترصد أي حالات في مصر حتى الآن».

لم يثبت علميا انتقال جدري القرود من شخص لآخر

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرض أصاب العشرات من المواطنين بعدد من دول العالم، مشيراً إلى أنه حتى الآن يتم تتبع المرض وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية لمتابعته واكتشاف مدى درجة خطورته.

مصر خالية حتى الآن من جدري القرود

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة أخذ الحذر وتقليل الاحتكاك بالحيوانات عامة تجنباً للأوبئة والأمراض والتعامل بحرص شديد والالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير.