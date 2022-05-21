تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب وقذف الخطيب لـ21 يونيو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عاما في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 21 يونيو للحكم.

حبس مرتضى منصور

كانت المحكمة قضت بحبس مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.

ونظرت المحكمة، اليوم السبت، أولى جلسات الاستئناف في إحدى القضايا التي قضي فيها بحبس مرتضى منصور سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه، على أن تنظر المحكمة الاستئناف في القضية الأخرى، الشهر المقبل.

سب وقذف الخطيب

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب، عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.