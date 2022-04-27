حبس مرتضى منصور سنة وكفالة 10 آلاف جنيه في دعوى «سب الخطيب»

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالسجن لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعويين المقامتين من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22، المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوى الثانية المقامة ضد رئيس نادي الزمالك حملت رقم 45 لسنة 22، بذات التهمة.

وقضت المحكمة ببراءة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعوى المقامة من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية في 6 أبريل بتأييد الحكم الصادر ضد رئيس نادي الزمالك.

وفي يوم 26 ديسمبر من العام الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، يتهمه فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.