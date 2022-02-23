نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل، الدعوى المقدمة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دعوى ضد مرتضى منصور

ورفع الكابتن محمود الخطيب دعويين قضائيتين أمام المحكمة الاقتصادية، ضد مرتضى منصور، حملت أحدهما رقم 83 لسنة 2022 والأخرى رقم 45 لسنة 2022، اتهمه فيهما بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

21 مقطع فيديو

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطع فيديو يحتوي على عبارات سب وقذف، للكابتن محمود الخطيب، وأفراد أسرته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في 16 فبراير الحالي، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من قبل الخطيب ضد رئيس الزمالك لجلسة اليوم، وتعتبر هذه الدعوى هي الثالثة التي تنظرها المحكمة الاقتصادية من قبل الكابتن محمود الخطيب، والتي اتهم فيها مرتضى منصور بسبّه وقذفه.