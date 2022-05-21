النائب أيمن محسب يطالب المواطنين باستثمار أموالهم في القنوات الشرعية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن انتشار ظاهرة المستريح بهذا الشكل تحتاج إلى وقفة، فالأمر لا يتعلق هذه المرة بجهود الدولة في القبض عليهم فحسب أو توفير آليات إدخار لأموالهم طبقا لما هو المعمول به في البنوك؛ وإنما ينبغي إطلاق حملات توعوية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق كثيرا من المواطنين، كما طالب البنك المركزي بوضع سياسات جديدة للبنوك لإحتواء الظاهرة.

ظاهرة المستريح

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح له، أنه بصدد التقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء لمزيد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة المستريح، خاصة وأن هناك من يستغل البسطاء ويعدهم بمكاسب وأرباح خيالية لأموالهم، وهذا الأمر أدى إلى انتشار عدد ممن يطلق عليهم «المستريحيين»، والذين بدورهم يهددون الاقتصاد ويؤدون بأموال كثيرين إلى الهلاك ومن ثم ينبغي على أهالينا في مختلف المحافظات ألا ينصاعوا لمثل هذه النداءات التي تخرب أموالهم ولا تستثمر فيها.

مجلس النواب

وقال «محسب» إن هناك طرق شرعية للاستثمار في أموال المصريين إما بإقامة مشروعات صغيرة أو بوضعها في شهادات إدخارية داخل البنوك أو أذون الخزانة أو البورصة والبريد؛ بمعنى اللجوء للقنوات الشرعية فقط، أما أن تضع أموالك عند شخص مجهول فهذا أمر غير موثوق به ولا يجب أن يكون عنوانا للإدخار ونحن في 2022 نطالب المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي شخص يخالف القانون في هذا الصدد.