أزهري: المستريح ظاهرة نتيجة طمع الناس في المال

قال الشيخ أسامة قابيل، أحد شباب علماء الأزهر الشريف، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن كل شخص يجب أن يستعد للوقوف أمام الله، ليجيب عن سؤال مصدر المال والإنفاق فيه، موضحا أن كل شخص يجب أن يبذل مجهود كبير من أجل الحصول على المال الحلال.

الجشع سبب ظهور ظاهرة المستريح

أضاف «قابيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الجشع هو السبب في ظهور ظاهرة المستريحين، لذا يجب القناعة لأن الحياة المادية طغت على الناس، ويجب ألا يحدث ذلك نافيا أن يكون الشخص فقير أو أن يدعو للفقر، لكن يجب ألا يسيطر المال على كل شيء.

ضرورة التوكل على الله

أوضح أحد شباب علماء الأزهر الشريف، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أن الناس لا تحتاج اليوم من يكلمهم في العبادة ولكن بمن يتحدث عن الدين بالمفاهيم الحالية لكي يفهم الأشخاص دينهم بشكل أعمق.

وأكد أن الله نهى عن أكل الأموال في الباطل، ودعا للتجارة حتى ولو بمبلغ صغير، لافتا إلى أن أغلب رجال الأعمال، بدأوا من تحت الصفر، وأن الشخص المتوكل تمام التوكل لا يحتاج إلى أن يضع أمواله مع المستريح، وكل شخص يتكسب سريعا من باب حرام يمحق الله منه البركة، مواصلا: «ابعدوا عن الناس المدروشة دي بتنصب على الناس وعاوزة تاخد فلوسهم، والنبي كمان قال إن الشخص لما بيرجع من شغل تعبان وينام وهو تعبان، ربنا بيغرفله، وهذا نص الحديث (من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له )».