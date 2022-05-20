عالم أزهري: المستريح الحقيقي يكسب من مال حلال ويرضى عنه الله

قال الشيخ أسامة قابيل، أحد شباب علماء الأزهر الشريف، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن «المستريح» هو الشخص الذي يكسب من مال حلال ويرضى عنه الله من خلال عمله في تجارة، موضحًا أن النبي قال «نِعمَ المالُ الصَّالحُ للرَّجلِ الصَّالحِ»، لافتًا إلى أن «المستريح» هو المتوكل على الله، ويعمل ويكد ويستيقظ كل يوم للعمل.

أهمية تعليم الشباب عمل مشاريع

وأضاف «قابيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه لا يجب البث في الشباب الصغير الكسب السريع مع ضرورة تعمل حرفة أو مهنة من أجل العمل أثناء فترة الجامعة، موضحًا أن الدين يدعو للعمل والانتشار في الأرض وليس مجرد الدعاء للرزق.

محاولة تعويض الخاسرين

وأوضح أحد شباب علماء الأزهر الشريف، وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أنه يجب على الدولة أن تحاول تعويض الخاسرين بشكل بسيط ولكنها لن تكون قادرة على تعويض كل هؤلاء الأشخاص، لافتا إلى أن هناك جهات منوطة بإخراج الفتوى لأن هناك جماعات تدعي الدين تصدر فتاوي دون اختصاصها، لافتا إلى أن البنوك ليست حرام وهي التطور الذي حدث مع الوقت، مواصلًا: «لازم الناس تتوعى عشان تعرف البنك بيعمل إيه لما بيخد الفلوس وبيبني بيهم عمارات وشركات وقروض وبيشغل الناس، إحنا ليه مش عاوزين نمشي مع التطور، لازم الناس تتصدق وتدعو الله عشان ربنا يوسعها رزقها وتسعى وتبقى عارفة جابت الفلوس منين وهتصرفها فين».