وكيل «خارجية الشيوخ» تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة لحرمة الأقصى

طالبت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب «حماة الوطن»، بضرورة توقف إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها تجميد أنشطة الاستيطان غير الشرعية في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المسجد الأقصى

ولفتت النائبة في تصريح خاص لـ«الوطن»، عقب حضورها أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بعنوان «المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى»، إلى ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات واستفزازات إسرائيلية بشكل يومي من المستوطنين واليهود المتطرفين، مطالبة بإجراء تحقيق شامل في جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، معبّرة عن رفضها الاعتداءات التي تعرضت لها جنازتها.

مجلس الشيوخ

وأكّدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ استمرار جهود مصر في تشجيع أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات بدلًا من حالة الجمود القائمة، منوهة إلى أنَّ مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني من خلال تحقيق المصالحة الفلسطينية وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، آخرها في مايو 2021 والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف المفاوضات.

وأضافت أنَّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة التي تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى منها في سبتمبر 2021 ودخلت مرحلتها الثانية، محذرة من عودة المشهد لما قبل مايو 2021، مؤكّدة ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها كقوة احتلال للحفاظ علي التهدئة على الأرض.