مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

نفذت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية قوات الاحتلال.

جولات استفزازية للمستوطنين في الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن المجموعات اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، في الوقت الذي تولى فيه حاخامات اليهود رويات عن «الهيكل المزعوم».

هجمات اقتحامية كثيفة للأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

جدير بالذكر أنَّ المسجد الأقصى المبارك يتعر~ض لهجمة اقتحامات كثيفة مستمرة في الشهور الأخيرة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولات لفرض التقسيم المكاني والزمني في المسجد، وهو الأمر الذي تسبب في شن الاحتلال بحملات من الاعتقالات والاغتيالات وآخرهم الشهيد المقدسي وليد الشريف الذي هجمت قوات الاحتلال على مشيعيه أثناء الجنازة في القدس المُحتلة.