الخارجية الروسية تبحث أحداث الأقصى مع «حماس».. وتنتظر وفدا من «فتح»

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، محادثات مع وفد من حركة حماس الفلسطينية، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

نائب وزير الخارجية الروسي: ناقشنا مستجدات الوضع في فلسطين

وقال بوجدانوف، إنه ناقش مع ممثلي حركة حماس مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث حول المسجد الأقصى، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، إلى أن موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح في المستقبل القريب.

بوجدانوف: الولايات المتحدة أعاقت عقد اجتماع للجنة الرباعية

وشدد "بوجدانوف" على أن مبادرة عقد اجتماع للرباعية الشرق أوسطية على مستوى وزراء الخارجية فشلت، بسبب ما وصفه بإعاقتها من قبل الولايات المتحدة.

وأعلنت حركة حماس، في بيان رسمي، أمس، أن وفدا قياديا بالحركة وصل بالفعل إلى موسكو، مشيرة إلى أن الأحداث في المسجد الأقصى والضفة الغربية ستكون على طاولة المباحثات.

حماس: العلاقات الثنائية بين روسيا والحركة على طاولة البحث

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن وفد حماس سيناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في القدس والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

ويضم الوفد التابع لحركة حماس، كلا من موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة حماس في الخارج، والقياديين بالحركة حسام بدران وفتحي حماد، بالإضافة لممثل الحركة في روسيا.