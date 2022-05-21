سر نسيان الأشياء المتكرر وعلاقته بمرض الزهايمر.. استشاري نفسي يوضح

يشكو الكثيرون خاصة أصحاب السن الصغيرة من النسيان المتكرر والذي يصل بالشخص إلى البحث عن مكان نظارته وهي مازالت على عينيه، ما دفع البعض للبحث عن سر النسيان المتكرر وهل يعد حالة مرضية أو مقدمة للإصابة بمرض الزهايمر، الذي يصيب كبار السن في الغالب، وأبرز النصائح لمعالجة هذه المشكلة.

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الأمراض النفسية والعصبية لـ «الوطن»، إن النسيان المتكرر عبارة عن قلة تركيز وليس هو مرض الزهايمر، موضحًا أن النسيان أو عدم التركيز يحدث بكثرة خاصة في سن الشباب، وذلك بسبب الانشغال والتشتت في الكثير من الموضوعات المتفرقة، من بينها متطلبات مادية وعاطفية والعمل على أكثر من محور في وقت واحد، وهذا لا ينفي إصابة البعض بالزهايمر في سن صغيرة.

الفرق بين النسيان المتكرر والزهايمر

وفرق «فرويز» بين قلة التركيز ومرض الزهايمر في النقاط التالية، قائلًا إن قلة التركيز والنسيان المتكرر يحدثان بسب الضغوط، لكن الزهايمر هو مرض عضوي في المخ، ويحدث إما نتيجة قصور في الدورة الدموية المخية أي أن الشرايين بالدم لا تصل إلى بعض المراكز، أو بسبب حدوث تآكلات في بعض الخلايا.

وأكد «فرويز» أن زيادة النسيان المتكرر بسبب هموم الحياة والزحام والضغوط الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن لا يتطور قلة التركيز إلى الإصابة بالزهايمر، لأن كل مشكلة منهما مختلفة عن الأخرى.

وقال استشاري الأمراض النقسية والعصبية، إنه لا يوجد علاج للزهايمر إلى الآن، لكن لو تم اكتشاف المرض مبكرًا يمكن تعطيل تطوره إلى مراحل متقدمة لأن الزهايمر له 4 درجات أو مراحل.

معدلات الزهايمر

وقالت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصاء عن الزهايمر أو الخرف، إن هناك 47.5 مليون من المصابين بالمرض في جميع أنحاء العالم، علماً بأنّ نصف هؤلاء المرضى (58%) يعيشون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما يشهد كل عام حدوث 7.7 مليون حالة جديدة من المرض.

وتشير التقديرات إلى أنّ نسبة المصابين بالخرف بين عموم من يبلغون من العمر 60 عاماً فما فوق، في وقت معيّن، تتراوح بين 5 و8 من كل 100 شخص.