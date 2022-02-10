الصحة: الزهايمر لا يصيب كل كبار السن ويمكن الوقاية منه بالقراءة واللعب

قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنّ مرض الزهايمر يصيب الأشخاص كبار السن في مرحلة الشيخوخة، لافتة إلى أن الإصابة بالزهايمر لا تصيب كل شخص مُسن، ويمكن للأشخاص كبار السن أن يقوا أنفسهم من الإصابة بالزهايمر من خلال بعض الممارسات والنصائح التي تساعد على تقوية الذاكرة بصورة كاملة.

الزهايمر يسبب اضطراب بالذاكرة القريبة

وأضافت «عبدالمقصود»، على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أنّ مرض الزهايمر مرض مميز حيث يحدث اضطراب في الذاكرة القريبة، وتتمثل أعراضه في «نسيان كل الأفعال التي قام بها أو الجمل التي تحدث بها»، ويعاني المصابون بالزهايمر في البداية من صعوبة الثقة مع الآخرين حيث يشعرون أن الآخرين يريدون سرقتهم أو اضطهادهم.

تداخل بين الزهايمر والأمراض النفسية

وتابعت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنّ هناك تداخل بين الأمراض النفسية والإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب كبار السن، لافتة إلى أن أعراض الزهايمر الشهيرة لدى كبار السن تتمثل في اضطراب الذاكرة قريبة المدى، وفقدان القدرة على تمييز المكان، مشيرة إلى أن الزهايمر قد لا يؤثر على الذاكرة طويلة المدى وبمقدور كبار السن تذكر مرحلة الشباب والشيخوخة.

طرق للوقاية من الإصابة بالزهايمر

وأوضحت «عبدالمقصود»، أن طرق الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر لكبار السن تكون من خلال «حل الكلمات المتقاطعة- القراءة بصورة مستمرة- لعب الموسيقى» لأن ممارسة هذه الأفعال تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر وتساعد على تنشيط خلايا الذاكرة.

ونوهت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنّ طرق علاج الزهايمر تتمثل في الكشف المبكر للزهايمر للوقاية من الإصابة، وتناول الأدوية يعمل على وقف التدهور للمرض، بالإضافة إلى تنظيم نمط الحياة من حوله، ومن الأفضل عدم تغيير المنزل ومكان المعيشة حتى لا تحدث له اضطرابات بالذاكرة.