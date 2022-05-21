التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في ترعة لمروره بأزمة نفسية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر قفزه في مياه ترعة الإسماعيلية بسرياقوس، لمرروه بحالة نفسية سيئة، وفق ما أفاد به أسرته في التحقيقات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثة.

التحقيقات في غريق الخانكة

وكشفت التحقيقات من خلال سؤال والد الشاب، قيام نجله بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، حال تواجده طرف جده لوالدته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وحُرر محضر بالواقعة.

تفاصيل واقعة غريق الخانكة

وكانت أجهزة الأمن تمكنت الأجهزة من كشف ملابسات العثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين من الفحص، أن المجني عليه ألقى بنفسه بالمياه لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى انتشال الجثة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بالدفن، وجرى تشييع الجثمان بمقابر منطقة الجبل الأصفر، حيث أكدت أسرة المجني عليه أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة، وقرر التخلص من حياته.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالتنسيق مع الأهالي، وتبين أنها لـ«ك م م»، 23 سنة، عامل بمخبز، وتخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، وخلال تواجده في سرياقوس بالخانكة ألقى بنفسه في مياه ترعة الإسماعيلية لمروره بحالة نفسية سيئة.