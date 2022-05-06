انتشال جثمان شادي «غريق القليوبية» بعد 48 ساعة بحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثمان الشاب شادى محمد صلاح ابن قرية عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، الذي لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر المركزي، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية كثفت البحث عن الجثمان

وكان قد لقى طالب مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جهودها لمحاولة انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورود بلاغ بغرق الشاب

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بغرق شاب بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب يدعى شادي محمد صلاح، 15 سنة، طالب، بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

في هذا الصدد قال محمد صالح، والد الشاب، إنه قبل الحادث بساعات قليلة تلقى اتصالا هاتفيا من نجله، أخبره خلاله أنه يريد رؤيته، ونظرا لعمل الوالد كممرض بمستشفي الصحة النفسية ورفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات، طلب منه والده الحضور له بالعمل لرؤيته.

وتابع، أنه بعد لحظات قليلة من مكالمة نجله، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأسرة يخبره بأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، وهرع هو الآخر لمكان الحادث وظل بمكانه متابعا أعمال البحث.

وأوضح والد الشاب شادي، أن قوات البحث في كفر شكر مهتمة جداً، مشيرا أن ابنه، 15 سنة، وهو أكبر أشقاؤه، وكان طالبا في الصف الثالث الإعدادي، حيث أنه زارهم في ثانى أيام العيد وأبلغه ابنه بأنه سيزوره في عمله ببنها أمس ولكن خبر الغرق كان أسرع منه.

قالت جدة الشاب شادي، إنه طلب الخروج لكي يشارك أصدقاؤه في عمليات الصيد فىيالمنطقة فانزلقت قدميه خلال غسل قدميه، وتناثرت الأخبار بين أبناء المنطقة بأن شادى غرق في المياه، وحضرت على الفور قوات الشرطة والمباحث لموقع الحادث وتم البدء في عملية البحث عن جثمانه.

وأضافت جدة الشاب الغريق بالقليوبية، أن شادى ولد واحد وله 3 بنات شقيقات وهو أكبرهم، وإحداهن لم تنام منذ خبر غرقه والباقيتين حالتهما صعبة للغاية، فهو كان أكبرهم وأخلاقه يشهد بها الجميع، موضحةً أن والدته تحلم بأن تعثر على جثمانه لكي تدفنه، وهم منذ أمس وحتى الآن متواجدين بموقع الحادث والغرق لحين العثور على جثمانه، قائلةً: «شادى كان أمير ومحترم وحنية الدنيا فيه، وطلباتنا أن كل أهل الخير يشاركونا ونلاقي ابننا، وأخته بتقول أخويا نايم في البحر».