تفاصيل غرق الطفل يوسف في بنها.. ووالدته: ضنايا فص ملح وداب

"إطلع ياضنايا" نداء علي مدار 24 ساعة لم تتوقف والدة الطفل يوسف محمد عوض الذي غرق في مياه النيل في قرية الرملة بمركز بنها عن ترديده.

وكان الطفل خرج من الإمتحان في مادة العلوم للصف الثاني الاعدادي ليمارس الصيد مع زملائه، لكنه سقط في مياه النيل بفرع دمياط ولم تعلم الاسيرة بغرقه إلا بعد البحث عنه كمتغيب إلي أن كشف زملاؤه عن غرقه في النيل لتبدأ رحلة البحث عن جثمانه المستمرة حتى الآن.

وأحرت "الوطن" بثا مباشرا من موقع غرق الطفل يوسف، ابن قرية الرملة ببنها، وسط أجواء الحزن والصراخ لوالدته وانهيارها هي ووالده وكل أقاربهم باحثين عن جثته وسط محاولات قوات النقاذ النهري البحث عن الجثة.

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تفاصيل غرق الطفل يوسف

قال والد يوسف ل "الوطن" أنه خرج بعد أداء آخر مادة له في امتحانات الصف الثاني الإعدادي وهي مادة العلوم برفقة عدد من زملائه للاحتفال بانتهاء الامتحانات وقرروا التوجه إلى فرع نهر النيل بقرية الرملة و أثناء لعبهم وممارسة الصيد انزلقت قدم "يوسف" في المياه وغرق وفشل أصدقائه في إنقاذه وخاف أقرانه من إخبارنا بما حدث وأنكروا وجوده وبحثنا عنه منذ أمس "الخميس" حتى اعترف أحد أصدقائه بما حدث ومنذ ذلك الوقت ما زالت جهود قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي في البحث عنه في مياه النيل.

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بلاغ بغرق الطفل يوسف

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بغرق طفل يدعى "يوسف.ا.ع " 14 عامًا في النيل بقرية الرملة منذ أمس الخميس.

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انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الطالب كان بصحبة زملاءه عقب خروجهم من امتحان الصف الثاني الإعدادي وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة بغرض الإستحمام ونزلوا جميعًا فغرق وخرج زملاء ولازالت قوات الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على الجثة فى النيل.