عضو بـ«الشيوخ»: «مستقبل مصر» يساعد في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

أشاد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، قائلا: «المشروع يعتبر قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية».

مستقبل مصر من أهم المشروعات القومية الكبرى

وأضاف منظور، في بيان له منذ قليل، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، ويستهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، ما يساهم في تقليل حجم الاستيراد، وكذلك توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المشروع يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع: «مشروع مستقبل مصر يستهدف أيضًا تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات».

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر يعزز نجاح الدولة المصرية في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية في السنوات الأخيرة الماضية.

القطاع الزراعي يشهد إنجازات غير مسبوقة

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القطاع الزراعي يشهد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم، إنجازات غير مسبوقة أسهمت في تحقيق نهضة زراعية شاملة بجميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الدولة بكافة مؤسساتها في القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.