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القصير: نزرع بطاطس على مساحة 600 ألف فدان.. وأراضي مستقبل مصر مبشرة

كتب:

محمد عزالدين
02:24 م | السبت 21 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الجولة التفقدية

الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الجولة التفقدية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي إنتاج البطاطس في مصر 600 ألف فدان، ولكن أراضي مشروع مستقبل مصر مبشرة للغاية.

وقاطعه الرئيس السيسي وزير الزراعة، خلال الجولة التفقدية لمشروع مستقبل مصر، موجها له سؤال: «التقاوي دي في الـ 600 ألف فدان، وللقطاع المدني يعني المزارعين العاديين ولا مستثمرين؟».

وزير الزراعة: نستورد عروة واحدة 120 ألف طن

ورد عليه وزير الزراعة قائلا: «إحنا بنستورد عروة واحدة 120 ألف طن، وبيقضوا العروة، وبعدين العروتين التانيين بيكسروا من العروة الأولى»، فقطاعه الرئيس السيسي قائلا له: «ودي مصري ولا مستورد؟»، فأجابه قائلا: «أصلها مستورد».    

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