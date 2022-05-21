السيسي يشهد إزاحة الستار عن مشروع «مستقبل مصر» (صور) كتب: نرمين عفيفي 01:56 م | السبت 21 مايو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاحة الستار عن مشروع «مستقبل مصر»، وافتتح الرئيس المشروع بحضور عدد من كبار الدولة والمسؤلين. اقرأ المزيد: عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء 15 سوق جملة بالقاهرة والجيزة لضبط الأسعار السيسي: على رجال الإعلام تناول قضية مصادر مياه الزراعة تفصيليا السيسي: الجيش المصري حارب التخلف والتردي.. وليس الإرهاب فقط ملخص تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر» السيسي مستقبل مصر بقلم نرمين عفيفي