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السيسي يشهد إزاحة الستار عن مشروع «مستقبل مصر» (صور)

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نرمين عفيفي
01:56 م | السبت 21 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاحة الستار عن مشروع «مستقبل مصر»، وافتتح الرئيس المشروع بحضور عدد من كبار الدولة والمسؤلين.

 

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ملخص تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر»
بقلم نرمين عفيفي