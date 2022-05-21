بث مباشر.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، المقام على جانبي طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة ووزراء الحكومة.

وكان الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد صرح بأنه جرى زراعة 300 ألف فدان بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» حتى الآن، ومعظم المحاصيل الإستراتيجية يجري زراعتها في المشروع مثل بنجر السكر والقمح في الشتاء أو الذرة، ما سيعمل على سد الفجوة الغذائية.

وأوضح «إسماعيل» أن ما استصلحته مصر من الأراضي الزراعية خلال السبع سنوات الماضية يساوي ما استصلحته مصر على مدار الستين سنة الماضية، فمشروع «مستقبل مصر» سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، على الأقل وسيوفر فرص عمل مباشرة للفدان الواحد، ونحو من 3 لـ5 فرص عمل غير مباشرة، من النقل والتسويق والتجارة والحفظ والتعبئة والتغليف.