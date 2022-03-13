فاطمة البنوي تشارك ذوي الهمم «أبطال»: علموني التعافي من الخذلان

تشارك الممثلة والمخرجة والكاتبة السعودية فاطمة البنوي في بطولة فيلم أبطال الذي انطلق في دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية والإمارات الخميس الماضي، وذلك بعد عرضه الأول بمهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية.

تدور أحداث فيلم أبطال في إطار كوميدي، ويدور حول خالد الذي يعمل كمساعد مدرب لفريق سعودي كبير، وبسبب غروره يتورط في مشكلة بأحد المباريات، ويتحول على أثرها إلى المحكمة التأديبية الرياضية، ليُعاقب بالإيقاف المؤقت، والعمل كمدرب لفريق غير محترف من اللاعبين ذوي الهمم بإحدى المدارس، وتقدم فاطمة في الفيلم شخصية ندى وهي خطيبة مدرب كرة القدم خالد الذي يقوم بدوره ياسر السقاف.

تفاصيل فيلم أبطال

ومن خلال هذه التجربة، يتلقى خالد درسًا إنسانيًا، يتغلب فيه على غروره من خلال تأثير ذوي الهمم عليه، بما يتمتعون به من لطف وروح العمل كفريق ووعي قوي ببعضهم البعض وبمدربهم.

وعلى حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فاطمة البنوي مقطعًا من الندوة التي أعقبت العرض الخاص للفيلم يوم الأحد الماضي، متبوعًا بجمل إيجابية مؤثرة حول قصة الفيلم ودورها فيه، حيث كتبت «ذوي الهمم علّموني أكثر مما تتصوروا، علّموني عن الصدق والصراحة، وعن التعاطف والتصالح، وعن المودّة والمحبة».

وتابعت: «ذوي الهمم أصدق الناس، علّموني أسأل عنك في حضورك وفي غيابك، علّموني أرتاح في احتياجاتي المختلفة، حتى لو أبرزت لك جوانب ضعفي، أوليس في كل منا ضعف ما؟ أوليس الوعي بالضعف قوة؟».

واستطردت البنوي: «ذوي الهمم هم أكثر الناس مهنية، علّموني أصدق عند كلمتي وعن الشفافية. علّموني أن لما أثق، أثق في ناس معينة.. علموني أتعافى من الخذلان، وأطلب الاعتذار لو شعرت استحقاقه».

فاطمة البنوي تكشف كواليس فيلم ابطال

فيلم أبطال من إخراج وتأليف الفائز بالعديد من الجوائز الدولية الأسباني مانويل كالفو، وشارك في التأليف أيضًا المرشح للأوسكار خافيير فيسر، والقصة الأصلية مقتبسة من مسرحية للكاتب الإسباني الشهير ديفيد ماركيز، وقُدمت في فيلم إسباني ناجح بعنوان Campeones، ثم طورها المؤلفان السعوديان مرام طيبة ووائل السعيد في سيناريو يناسب المشاهد العربي.

واستلهما فيه القصّة الحقيقية لأعضاء فريق كرة القدم السعودي لذوي الهمم الذي استطاع أن يحصد 4 بطولات دولية.

تنتظر فاطمة البنوي انطلاق فيلم سكة طويلة في دور العرض، وهو من إنتاج MBC Studios، وإيمج نيشن، وقد عُرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الافتتاحية، كما ينتظر عرضه ضمن برنامج ليالي السينما السعودية الذي يقيمه مهرجان البحر الأحمر في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران يوم 15 مارس.

كما قدمت دورًا مميزًا في مسلسل الإثارة والتشويق المصري 60 دقيقة، وهو أحد الأعمال الأصلية لمنصة شاهد، محققًا أعلى نسبة مشاهدة في مصر، وقدمت فيه دور امرأة تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة فيتلاعب بضعفها طبيبها النفسي.

وعلى مستوى عملها كمخرجة سينمائية، اشتركت فاطمة في إخراج فيلم بلوغ، والذي يضم خمسة أفلام قصيرة عن التحولات التي تمر بها المرأة في المملكة، وقد اشتركت به خمس مخرجات سعوديات شابات من بينهن البنوي، وهو من إنتاج مؤسسة مهرجان البحر الأحمر وسينيبويتيك للإنتاج، وقد استضاف المهرجان عرض الفيلم كما عُرض قبلها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.كما حصلت البنوي على تمويل لمشروع أول أفلامها الروائية بسمة من صندوق أفلام البحر الأحمر، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته 78.

وخلال عام 2021، انضمت البنوي إلى عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ولجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بـ مهرجان القاهرة، وفي نفس العام ولمساهماتها في عالم الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص، أصبحت فاطمة عضوة في التجربة الأولى من نوعها في السعودية، وهي الجمعية المهنية للمسرح والفنون الأدائية بالسعودية.

كانت مجلة تايم الأمريكية قد اختارت فاطمة البنوي ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلًا للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.وفي الدراما التلفزيونية، شاركت البنوي في بطولة مسلسلي الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد اللذين حققا نجاحًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضًا في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة الذي كان أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.