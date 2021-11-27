مخرجات السينما السعودية على السجادة الحمراء لفيلم «بلوغ».. (صور)

توافد عدد من صناع السينما على السجادة الحمراء للفيلم السعودي «بلوغ»، والذي يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بحضور المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان بالإضافة إلى المخرجة السعودية وعضو لجنة تحكيم المسابقة، فاطمة البنوي، والناقد رامي عبد الرازق مدير المسابقة.

وعبرت المخرجة السعودية فاطمة البنوي عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة آفاق الموازية بمهرجان القاهرة، خلال لقاء إعلامي في حفل الافتتاح، أمس، قائلة إن المهرجان يمثل التاريخ والعصرية والمستقبل بالنسبة لها.

الفيلم السعودي «بلوغ» يفتتح فعاليات آفاق السينما العربية

ويتناول الفيلم خلال 70 دقيقة، 5 قصص قصيرة مختلفة تستكشف البعد الإنساني تحت وطأة مشاعر متعددة، وهو من إخراج فاطمة البنوي التي قدمت قصة بعنوان «حتى نرى النور» كجزء من الفيلم، بالإضافة إلى المخرجات سارة مسفر، هند الفهاد، جواهر العامري، ونور الأمير، ويلي عرض الفيلم مناقشة مع المخرجات.

أفلام مسابقة آفاق السينما العربية: لبنان تشارك بـ 3 أفلام

ويشارك في مسابقة آفاق السينما العربية مجموعة كبيرة من الأفلام، وتضم المنافسة على جوائز المسابقة 10 أفلام من بينهم الوثائقي المصري «من القاهرة» للمخرجة هالة جلال، بالإضافة إلى المخرج الفلسطيني «رشيد مشهراوي» بـ«يوميات شارع جبرائيل»، والفيلم الجزائري المرشح لجائزة أوسكار، «هيليبوبلس» للمخرج جعفر قاسم.

ولكن تحظى لبنان بنصيب الأسد من المشاركة في المسابقة، حيث يشارك فيلم «النهر» للمخرج غسان سلهب، «دفاتر مايا» للمخرجة جوانا حاجي، بالإضافة إلى الوثائقي «فياسكو» للمخرج نيكولا خوري، ومن تونس يشارك فيلمي «أطياف» للمخرج مهدي هميلي، و«قدحة» للمخرج أنيس الأسود.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية المخرج المصري تامر محسن، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، بالإضافة إلى المخرج اللبناني هادي زكاك.