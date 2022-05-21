«الزراعة» تكثف جهودها لتسهيل توريد القمح

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يقوم مديري مديريات الزراعة في المحافظات بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين لمتابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات التوريد كما قام عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالمرور على أعمال الحصاد والتوريد بمحافظة الشرقية يرافقه محمد خليفة وكيل وزارة الزراعه بالشرقية والدكتور عبد الله سويلم مسئول الحمل القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية الشناوى قام بالمرور على مراكز المحافظة ومنها مركز ديرب نجم ناحية الجواشنة ومركز الابراهيميه ناحية السدس ومركز منيا القمح ناحية الصنافين البحرية .

ومركز الصالحية الجديده ؛ وذلك بحضور قيادات المديرية من ادارات المتابعه الميدانية والارشاد الزراعى والتسويق والمكتب الفنى ولفيف من المزارعين وبحضور السادة مديرى الادارات الزراعية المختصه ؛ للتوعية المستمرة للمزارعين باهمية التوريد واعتبار القمح امن قومى وايضا تم المرور على بعض الجمعيات بهذه المراكز لاحكام ضبط العمل الادارى وايضا لمتابعة عملية صرف مستلزمات الانتاج الزراعى وخاصة الاسمدة والعمل على توفيرها بالجمعيات ومتابعة اعمال حماية الاراضى والتوعية بضرورة التصدى لاى تعديات فى المهد .