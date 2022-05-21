السيسي: على رجال الإعلام تناول قضية مصادر مياه الزراعة تفصيليا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «عاوز أقول للناس والمصريين كلهم، إحنا جينا على مصانع قها من 3 سنين، وقلت لدكتور علي مصيلحي أعملوا مصانع جديدة، وخلوا الإنتاج بتاعها موجود علشان يحل أزمات ويتيح السلع في الأسواق، وقلت لوزير التموين متشغلش بالك تجيب أفضل سعر، علشان منيضعش فرص، ولأن الوقت صعب، ولو الحكومة رأت على ضوء نتائج الأزمة إن السعر محتاج يزيد نفكر في الأمر».

الرئيس: نوفر مياه الرى من 3 مصادر

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر «رجال الإعلام لازم ينتبهوا لنقطة مهمة ويتكلمو فيها كويس وهي مصادر المياه اللي بنستخدمها في الزراعة اللي بنجيبها من 3 مصادر وهي مياه الآبار، أو محطات المعالجة المتطورة الثلاثية مثل محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، وهو عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعي التي يتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، وهي معالجة ثلاثية متطورة ثم يتم نقلها، عبر ترع مبطنة أو مواسير موجودة، ثم ترشيد المياه من خلال الزراعة بالصوب».

السيسي: «مشينا في مسارات إنفاقها عالي اقتصاديا»

وتابع الرئيس: «اللي بيتفرج على الكلام ده مش هقولكو افتخروا إن مصر بتعمل الكلام ده لأن ده اللي المفروض نعمله، لكننا مشينا في مسارات إنفاقها عالي جدا، ومن المنظور الاقتصادي التكلفة كتير، والله العظيم هذا فضل كبير للي ميعرفش إنه ربنا يساعدنا نعمل كدا ونتحرك فيه من سنتين علشان نعمله».