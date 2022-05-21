«الزراعة»: كل تقاوي المحاصيل الاستراتيجية منتجة محليا بنسبة 100%

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إنَّ «مستقبل مصر الزراعي» مشروع عبقري، إذ تتنوع المحاصيل الزراعية المتوفرة به من قمح وبنجر والخضروات بمختلف أنواعها، موضحًا أنَّ المشروع يشمل منطقة جوهرية توصل لها الجيولوجيين المكلفين باختبار التربة بصعوبة، إذ اكتشفوا وجود تربة طميية أسفل التربة الرملية، بما يؤكّد أنَّ هذه المنطقة كانت منطقة زراعية قديمة وتمّ هجرها بسبب عدم وجود طرق.

مجهود كبير للدولة بإنشاء شبكة طرق وخدمات داعمة ولوجستية

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أنَّ الدولة بذلت جهودًا كبيرًا بإنشاء شبكة طرق وإنشاء خدمات داعمة ولوجستية مثل محطة معالجة المياه الموجودة في منطقة «الحمام» التي يعول عليها توفير المياه لهذه المنطقة بمعدل 6 ملايين لتر مكعب يومي، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية، إذ استطاعت الدولة زراعة هذه المناطق التي توفر للبلاد المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الاقتصادية والمحاصيل الداعمة للمزارعين.

تطبيق أساليب ري حديثة على الأراضي القديمة والجديدة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنَّ التوسع الأفقي والرأسي للدولة بزيادة مساحة الأراضي المزروعة وزيادة إنتاجية الفدان، يتطلب تطبيق أساليب ري حديثة على الأراضي القديمة والحديثة على السواء، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للفلاحيين لتطوير نظم الري الحديثة التي توفر للفلاح القدرة على زيادة إنتاجية الأرض مثل القمح، إضافة إلى تقليل كمية الكيماوي وكمية الأسمدة.

كل تقاوي القمح والمحاصيل الإستراتيجية منتجة محليًا بنسبة 100%

وأوضح القرش أنَّ المراكز البحثية تعمل على قدم وساق لتقديم المعلومات العلمية، خاصة مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أنَّ كل تقاوي القمح والمحاصيل الاستراتيجية منتجة محليًا بنسبة 100%، إذ يتمّ استنباط ت أنواع مختلفة من القمح تتوافق مع طبيعة الأراضي الجديدة المزروعة.