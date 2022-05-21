الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والفاكهة والأرز والذرة البيضاء

قال السيد القصير وزير الزراعة إنَّ الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل، مثل الفاكهة والأرز والذرة البيضاء، إضافة إلى الدواجن، متابعًا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وتمّ اعتماد أكثر من 40 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وعليه أصبحنا نصدر الدواجن للعديد من الدول».

اعتماد أكثر من 40 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الاستثمار في مجال الثروة الداجنة، نتيجة للتوسع في المشروعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني ثنائي الغرض.

وتابع القصير: «لدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، كما أننا أوشكنا الوصول إلى تحقيق ذاتي في مجال المحاصيل السكرية، حيث نجحنا في تحقيق الاكتفاء بنسبة 99%»، لافتًا إلى أنَّ الاستثمار في مصنع السكر وصل إلى مليار دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 900 ألف طن سنويا.

لدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة

وأكّد أنَّ مصنع القناة للسكر هو مثال لاستثمار القطاع الخاص، وهو نموذج لدعم الدولة المصرية وتبنيها لمشروعات القطاع الخاص، ومن المفترض افتتاحه قريبًا، مبينًا أنَّ محصول الذرة من المحاصيل التي تحتاج لمقومات لزراعتها ومن أهمها مقوم توافر المجففات لتقليل نسبة الرطوبة وتحديد السعر مسبقًا، مبينًا أنَّ الوزارة اجتمعت مع مصانع الأعلاف، واتحاد الدواجن للتسعير وتحديد العائد الاقتصادي.

وأفاد وزير الزراعة بأنَّ الدولة المصرية تستخدم أنماطا زراعية مختلفة، تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، بالإضافة إلى الميكنة الزراعية الحديثة.